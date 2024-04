Första The Wolf Among Us-säsongen släpptes under 2013 och 2014. 2017 bekräftades andra säsongen men därefter har det varit... komplicerat. Telltale har dött, Wolf Among Us 2 lagts ner, Telltale har återuppstått, Wolf Among Us 2 återfötts. I dagsläget har det inget releasedatum.

Allas vår Geoff Keighley har dock delat med sig av fyra nya Unreal Engine 5-bilder från spelet som åtminstone bekräftar att det existerar. Huruvida det blir release i år får vi se, men när Telltale sparkade folk i kölvattnet av The Expanse var det nog en del som befarade det värsta.

Låt oss istället hoppas på det bästa.