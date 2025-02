Nintendos senaste kvartalsrapport berättar att Switch fortsätter sälja, om än i allt lägre tempo. 4,82 miljoner Switch-konsoler köptes under fjärde kvartalet 2024. De senaste nio månaderna har den gått åt i 9,54 miljoner ex. Nintendo har skruvat ner prognosen för helåret (som slutar 31 mars) till 11 miljoner.

Totalt har den snart åtta år gamla maskinen sålts i 150,86 miljoner ex. Den har drygt 3 miljoner enheter kvar för att bli företagets bästsäljare: Nintendo DS är i ledningen med 154,02 miljoner enheter. Sen återstår bara att passera Playstation 2 för att bli tidernas mest sålda konsol. Sony uppger att den sålt "över 160 miljoner", så det är svävande exakt var gränsen går.

På spelfronten fortsätter Mario Kart 8 Deluxe att sälja. Cirka 2 miljoner ex gick åt under fjärde kvartalet 2024, mer än dubbelt så många som tvåan Animal Crossing: New Horizons. Sammanlagt har kart-liret gått åt i 67 miljoner exemplar.

De 10 bäst säljande Switch-spelen

Mario Kart 8 Deluxe – 67,35 miljoner Animal Crossing: New Horizons – 47,44 Super Smash Bros. Ultimate – 35,88 Zelda: Breath of the Wild – 32,62 Super Mario Odyssey – 29,04 Pokemon Sword/Shield – 26,6 Pokémon Scarlet & Violet – 26,38 Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,55 Super Mario Party – 21,10 New Super Mario Bros. U Deluxe – 18.06 (+0.29m)

Nintendo avtäckte Switch 2 i januari, och mer info kommer den 2 april. Det vi vet är att den släpps i år och att ett nytt Mario Kart är på gång. Vi återkommer om pris, releasedatum och allt annat så fort vi får besked.