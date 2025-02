The Order: 1886 var ett riktigt snyggt men spelmekaniskt bristfälligt spel från Ready at Dawn, som innan dess bland annat skapat ett par God of War-spel och Daxter till PSP. Mottagandet blev väldigt ljummet, och spelet fick en 2:a i betyg på FZ.

I en intervju med Minnmax förklarar en av grundarna, Andrea Pessino, att de jobbade under stor tidspress och därför var tvungna att kapa många interaktiva inslag i spelet, vilket ledde till ett ytligare spel än tänkt.

Men trots de hyfsat låga betygen var de sugna på att skapa en uppföljare. Försäljningen ska ha varit hyfsad, med betygssnittet fick Sony att säga nej till en uppföljare, och eftersom Sony ägde varumärket kunde Ready at Dawn inte ta saken i egna händer.

Studio blev sedermera uppköpt av Meta, där de bland annat utvecklade Lone Echo, innan den stängdes i augusti förra året.