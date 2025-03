Spelet/spelplattformen Roblox är mycket populär bland unga. Med anledning av det har de ansvariga flera gånger kritiserats för att spelet innehåller saker som är olämpliga för barn, exempelvis ingame-köp, mobbning och kontaktfösök från vuxna.

Brittiska BBC News pratade nyligen med vd:n och medgrundaren Dave Baszucki om det här. På frågan vad han ville säga till föräldrar som inte vill att deras barn är på plattformen gav han ett lika krasst som oväntat svar: "Mitt första råd är att om du inte är bekväm med det ska du inte låta dina barn spela Roblox." Han tillägger: "Det kan låta lite motsägelsefullt, men jag tror att föräldrar har förmågan att fatta egna beslut."

Men han får motugg. Justine Roberts från den föräldrainriktade siten Mumsnet påpekar att föräldrar inte kan ha koll på exakt allt barnen gör, att "livet ibland kommer i vägen". Ellie Gibson från podcasten Scummy Mummies antyder att Baszucki smiter undan. "Det är mycket lättare sagt än gjort, särskilt när deras vänner spelar det", säger hon.

Baszucki menar dock att man har omfattande säkerhetsåtgärder kring spelet, att man vidtar åtgärder mot exempelvis mobbning och trakasserier. Och från i november förra året kan inte barn under 13 chatta direkt med andra spelare. Men BBC lyckades kringgå säkerhetsspärrarna när de testade, så de verkar inte vara vattentäta.

Roblox släpptes 2006 och har växt till en gigant. Förra året hade det 80 miljoner spelare per dag, och omkring 40 procent av dem var under 13 år. Det ger spelarna möjlighet at både spela och skapa spel själva.