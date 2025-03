Jason Blundell är en herre som tillbringade 13 år hos Treyarch och jobbade på en hel radda Call of Duty-spel, som Call of Duty 3 och Call of Duty: Black Ops 4, bland annat med Zombies-delarna. Han lämnade dem under 2020 och grundade året därpå Deviation Games med Dave Anthony, men lämnade även den ett år senare.

Nu är han tillbaka, avslöjar han på The Jeff Gerstman Show, med en ny studio vid namn Dark Outlaw Games, som är Sonys senaste förstapartsutvecklare. Han berättar att de har jobbat i skuggorna under en tid och att de kommer att kliva ut i ljuset när de har nåt att prata om. Han menar att själva studion inte är värd att slå på stora trumman om, utan att han vill vänta tills de faktiskt kan visa vad de jobbar på.

Det är verkligen ett privilegium att kunna göra det med Sony som en förstapartsstudio. Sony upprättar inte förstapartsstudior hela iden. Att få det privilegiet gör en ödmjuk. Det är väldigt trevligt, jag är verkligen uppspelt.

Vad de jobbar på vet vi inte, men vi ska nog inte bli förvånade om det involverar pangpang.