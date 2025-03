Den 3 april är det till slut dags för pc-spelare att få chansen att lira The Last of Us 2 Remastered. Lagom till det har Naughty Dog släppt lite mer info om pc-funktioner och systemkrav.

I grunden är det så klart samma nyversion av spelet som släpptes till Playstation 5 (mer info om hur den stod sig mot originalet här), men det finns även pc-specifika nyheter. Det vankas den vanliga uppsättningen uppskalningstekniker såväl som möjlighet att låsa upp bilduppdateringen, såväl som diverse grafikinställningar och stöd för ultrawide, super ultrawide och ända upp till 48:9 för dem som lirar med tre skärmar.

Systemkraven ser ni i bilden nedan, och med tanke på hur snyggt spelet är känns de inte alltför farliga. Det framgår dock inte om man förväntas använda uppskalningstekniker för att nå den angivna FPS:en. Det vankas dessutom nytt innehåll i roguelite-läget No Return, i form av Bill och Marlene, såväl som fyra nya banor: Overlook, School, Streets och Nest.

Som vi rapporterat om tidigare kommer det inte att finnas nåt krav på PSN-konto, men väljer man att logga in så får man 50 poäng att låsa upp bonusgrejer för såväl som ett Mun-skin till Ellie, föreställande huvudkaraktären från Naughty Dogs kommande spel, Intergalactic: The Heretic Prophet.

Nu håller vi bara tummarna för att det har optimerats och funkar bra på pc, eftersom det första spelet var i ett katastrofalt skick när det släpptes på plattformen.