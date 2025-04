Också en fysisk utgåva släpps.

The Last of Us kan mycket väl väl vara Playstations svar på Skyrim. Ettan: PS3-original, PS4-remaster, PS5-remake. Tvåan: PS4-original, PS5-remaster. Lägg därtill pc-versioner. I går släpptes ettan och tvåan återigen på PS5. Den här gången har man har helt enkelt paketerat remake-ettan och remaster-tvåan i The Last of Us Complete. Priset för samlingen: 1 200 kronor.

I sommar får vi en fysisk utgåva (med steelbox, tackbrev från Neil Druckmann och serietidningen med nytt omslag) för 110 euro via Playstation Direct. Vad det svenska priset blir och hur/om The Last of Us Complete släpps hos oss förtäljer inte historien.