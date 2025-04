Urpremiären skedde redan 1999, och för sex år sedan släpptes Age of Empires II: Definitive Edition. Den har patchats och byggts ut så det sjunger om det, och 6 maj släpps nästa expansion: The Three Kingdoms (Steam-länk). Sagan om de tre kungarikena agerar, som du hör, fond. Vi sveps iväg till gamla Kina med fem nya civilisationer och tre kampanjer. Ett maffigt paket.

Kriga dig igenom Kina med tre nya kampanjer där du kommenderar styrkorna från Shu, Wei och Wu – var och en med sina unika enheter, teknologier och hjältar med förödande förmågor. Utforska dessutom medeltidens historia vid Kinas utkanter med två nya civilisationer: jurchenerna och khitanerna.

6 maj är det dags.

6 maj är det alltså dags, och det gäller för både pc- Xbox-spelare. PS5 nämns inte i snacket, men lustigt nog släpps Playstation 5-versionen just 6 maj. Nåväl. Tids nog lär nya konsolen få nya expansionen.

Senaste spelet i serien heter Age of Empires IV och recensionen från 2021 läser du här. Oklart om det kommer leva lika länge som tvåan...