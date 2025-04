Supermassive Games har gjort handlingsdrivna äventyrsspel till sin grej, med titlar som The Quarry, Until Dawn och The Dark Pictures Anthology. Nu nås vi av en rapport från Insider Gaming, som menar att de fram tills relativt nyligen jobbade på ett spel baserat på Blade Runner.

Enligt rapporten var det The Quarry-teamet som hade jobbat på detta projekt sedan september 2024. Spelet var tänkt att heta Blade Runner: Time To Live och sätta oss i rollen som en replicant som levt bra mycket längre än man borde, och som lämnats att dö efter att man försökt "pensionera" en annan replicant.

Spelet skulle bli 10–12 timmar långt och låter snäppet mer involverat än Supermassives andra spel, med strider, smygande, utforskande, förmågor som kan uppgraderas och givetvis dialoger att navigera i.

Anledningen till att spelet lades ner sägs ha varit rättighetsinnehavaren, utan att ge några detaljer.