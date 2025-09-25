Efter succén med Helldivers 2 så är det nog många som funderar om det finns en trea planerad i framtiden. Enligt Arrowhead själva så är det nog tyvärr något som vi ska bortse från. Det finns nämligen inga planer för ett Helldivers 3 alls. I stället så planerar Arrowhead att fortsätta utveckla tvåan. I en post på Discord skrev Arrowheads VD Chams Jorjani följande:

“We have no plans for HD3,” “just HD2 for as long as it can go. Think RuneScape.”

Jorjani refererar till MMO-spelet RuneScape som började som ett browserbaserat spel för 25 år sedan. Spelet har över 300 miljoner spelarkonton och existerar fortfarande.

Tror ni Helldivers 2 kan överleva i 25 år?