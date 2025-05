I går fick vi se lite gameplay från Mafia: The Old Country, och fick även det tidigare läckta släppdatumet, 8 augusti, bekräftat. I trailern får vi se en del öppna ytor och landskap, men den som trodde och/eller hoppades på att spelet skulle anamma seriens öppna spelvärldar kanske blir besviken.

På spelets webbplats har de nämligen lagt upp en sida med frågor och svar, där en av frågorna är "Har Mafia: The Old Country en öppen spelvärld", och svaret är: "Nej. Mafia: The Old Country är ett linjärt, handlingsdrivet spel."

Med det sagt sa de under en panel i går att även om spelaren dras "längsmed en gyllene väg", händer det fortfarande saker omkring en och det finns möjlighet att avvika från stigen och utforska. De säger även att de första två Mafia-spelen är inspirationskällan, och de flesta skulle nog mena att de är open world-spel och samtidigt linjära upplevelser.

Det återstår med andra ord att se hur mycket frihet som faktiskt finns, men vi kan slå fast att det inte blir någon GTA-liknande upplevelse där man kan åka runt i spelvärlden och välja i vilken ordning man vill göra olika uppdrag.