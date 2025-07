8 augusti är det dags.

Nio nya minuter från Mafia: The Old Country har släppts, via IGN. Nästa del i Mafia-sagan tar oss till Sicilien i 1900-talets gryning. Vi får se nedslag i spelets femte kapitel med både solig bilkörning på landsbygden och stealthig, kittlande gameplay på luxuösa ägor efter mörkrets inbrott.

Mafia: The Old Country släpps 8 augusti. Det blir inte fullpris, utan kostar runt 550 kronor.