Replaced har varit under utveckling sedan 2018, visades upp på E3 2021 (som kom att bli sista E3), och tanken var ursprungligen release någon gång under 2022. Men premiären för Replaced har gång på gång ersatts (pun intended) med senare datum. Senaste budet: 2026.

Det är med "självförtroende" som Yura Zhdanovich, game director, spikar våren 2026. Indiestudion från Belarus har efter den ryska invasionen av Ukraina flyttat till Cypern, och detta (bland annat) har gjort att utvecklingen tagit betydligt längre tid än vad man räknade med.

Det nya släppfönstret får vi i en sex minuter lång Youtube-uppdatering (tack, IGN). Den påminner oss också om hur löjligt läckert Replaced är. En filmisk plattformare i "2,5D" med fantastiska pixlar och magisk ljussättning. Förhoppningsvis lever spelet under ytan upp till det yttre. Det retrofuturistiska äventyret tar oss till ett alternativt Amerika anno 1980, där du spelar som en artificiell intelligens som mot sin vilja fångats i en människokropp.

Formaten som gäller är pc, Xbox Series samt Xbox One.