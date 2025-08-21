Lite oväntat så har Ubisoft berättat att de har ett nytt DLC på gång till Assassin’s Creed Mirage. Mirage släpptes 2023 och kan ses lite som ett mellanspel då det var ett mindre AC-spel till storlek. Spelet utspelade sig i Bagdad och i det nya materialet ska vi få besöka AlUla i Saudi Arabien. Så här skriver Ubisoft på X:

"Assassin's Creed Mirage players, we have a surprise coming your way later this year! New story chapter & missions set in 9th century AlUla Gameplay improvements for the base game and the new location"

Det nya DLC:t innebär ett nytt kapitel i storyn med nya uppdrag, men även en del förbättringar till grundspelet. Dessutom kommer DLC:t vara helt gratis och fritt att ladda hem.