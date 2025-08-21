Vi har vetat ett tag att Coffee Stains populära fabrikbyggarsimulator är på väg till konsol. Nu har utvecklarna släppt releasedatumet och konsolversionen av Satisfactory släppas nu i höst.

Satisfactory släpptes som Early Access 2019 och släpptes äntligen som 1.0-version i september 2024. Undertecknad gav spelet här på FZ en stabil 4:a i betyg med motiveringen att spelet både var roligt och beroendeframkallande. Nu är det alltså dags för konsolspelarna att få ta del av detta fantastiska spel.

Spelet släppas på Xbox Series och PS5 den 4:e november och lite senare kommer även ett släpp på Playstation 4 och Xbox One.