Gamescom kom och gick i år igen, givetvis med både vinnare och förlorare. Gamescom Awards prisar en rad konkreta segrare. En oberoende jury tillsammans med folket röstar och det är ingen underdrift att kalla Resident Evil Requiem för årets stora vinnare. Av närmare 20 priser kammade skräckäventyret hem fyra stycken: bästa grafik, bästa ljud, bästa Playstation-spel och mest episka spelet. Dessutom delar juryn ut priset "bästa lineup" till Capcom. Hatten av!

Få spel vann fler än ett pris, men det lilla svenska spelet Hela visar att det kan ha något stort på gång. Det röstades fram till det mest underhållande spelet på hela mässan, och mest "wholesome" ("hjärtevärmande", är kanske en rättvis översättning). Vi har uppmärksammat Hela ett par gånger, och spelet har fått kommentarer som "Men herregud vad mysigt", "Röd falufärg sitter aldrig fel" och "Åh, skandinaviskt mys". Unravel-talanger hittas bakom spakarna.

Hela ska släppas under 2026 och då återstår att se om mys/mus-spelet lever upp till hypen.

Fler vinnare från Gamescom: Donkey Kong Bananza vinner för bästa gameplay och Hollow Knight Silksong prisas för sin trailer (och sitt skarpa datum...?). Anno 117: Pax Romana blir bästa pc-spelet, Grounded 2 är bäst till Xbox och Mario Kart World bäst till Switch 2.