Silent Hill f släpps om precis en månad – 25 september – och blir det nionde spelet i serien, och det första helt nya sedan 2012 års Silent Hill: Downpour (bortsett kortisen The Short Message). Neobard utvecklar, men Konami är involverade i spelet som flirtar med soulslike-genren – eller?

Så är absolut inte fallet. Åtminstone om vi ska tro Konamis Motoi Okamoto i IGN-intervju. Lätta och tunga attacker finns, liksom möjligheten att kontra och parera. Soulslike-likt menar delar av internet, skriver IGN. Att sätta den etiketten är "oseriöst", kontrar Okamoto.

Du kan väja undan fiendens attacker och, ja, det finns en mätare för uthållighet. Det är dock inte synonymt med soulslike, säger Okamoto. Faktum är att man lånat från tidigare Silent Hill-spel.

Ärligt talat så hämtade vi faktiskt mycket av det här från klassiska Silent Hill-titlar. Titta på Silent Hill 4 – där finns en laddningsmätare för dina attacker, ungefär som vår fokusmätare. Och även i Silent Hill 3 finns det en uthållighetsmätare. Den ser man senare i spelet.

Inslagen är inte inmutade av soulslikes, menar Okamoto, som tvärtom menar att de varit en del av skräckfyllda actionspel under "väldigt, väldigt lång tid" – vilket är precis vad Silent Hill f är.

Upp till bevis 25 september. Senaste trailern från spelet ser du här.