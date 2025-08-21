Det spekuleras på flera håll om att Forza Horizon 6 är på väg att avtäckas. Windows Central har sett läckta dokument som ´pekar på Tokyo Game Show som platsen där spelet blir officiellt. Det ligger i linje med ett annat rykte om att spelet utspelas i just Japan, vilket skulle förklara att spelet avtäcks på just TGS. Microsoft kommer närvara på mässan, har man sagt.

Japan-ryktet dök upp efter ett (nu raderat) foto på Instagram som visade Playground-anställda som skannade en bil av den väldigt typiskt japanska ultrakompakta klassen Kei. Ingen garanti för att spelplanen blir Japan förstås, men kombinationen med eventuellt TGS-avslöjande föder spekulationer.

Xbox-chefen Phil Spencer sa under Xbox-showen i juni att det kommer ett nytt Forza 2026. Det skulle sammanfalla med att både Xbox-konsolen och Forza-serien fyller 25 år.

Forza Horizon 5 är den senaste delen i arkadgrenen av Forza-serien, och sannolikt den del som sålt bäst. Den släpptes till PS5 i våras och sålde snabbt 3 miljoner ex där. Så nästa del lär säkerligen komma till Xbox Series, PS5 och pc. Och kanske Switch 2?

TGS äger rum den 25-28 september.