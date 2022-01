Utifrån Tom Clanys bok och tidigare produkter om specialstyrkan Rainbow är Ubisofts Rainbow Six Extraction ett märkligt spel. Det som en gång var en taktisk simulator om specialstyrkor och terrorister handlar nu om att jorden blir invaderad av aliens. REACT (som är en del av Rainbow) sätts då in för att mota hotet från rymden. Ubisoft göra sitt yttersta för att fånga mitt intresse med välgjorda filmklipp som bygger upp hela historien. De lyckas dock inte något vidare, istället vill jag bara klicka förbi allt. Det finns ambitioner med spelet, men det spelar ingen roll hur väggarna i ett hus är konstruerade om grunden är byggd av sand. Eller som i det här fallet - alienslem.

Aliens istället för terrorister... Ok, Ubisoft försöker förnya sig, det får vi ge dem. Du är en del av REACT.

Likt i Rainbow Six Siege får spelaren välja en av flera operatörer som alla bär på personliga vapen och utrustning. Operatörerna samlar sedan erfarenhetspoäng ute i fält och då låses det upp mer utrustning och andra förmågor. När jag bestämt mig för en karaktär slungas jag tillsammans med två andra spelare in i ett uppdrag som består av tre olika bansektioner med tre delmoment. Dessa delmoment väljs i sin tur slumpartat ut ur en pool av tretton olika mål. Det kan vara allt från att fånga en levande alien, rädda en VIP eller bara förstöra monsternästen.

"Hur skadad är gruppen? Hur mycket ammunition har vi kvar?"

Efter att gruppen klarat ett delmål kan man välja att fortsätta till nästa del av banan eller kalla på upphämtning och åka hem. Här kan det bli spännande då det finns en rätt unik ”risk and reward”-aspekt i spelet. Hur skadad är gruppen? Hur mycket ammunition har vi kvar? Är det värt att fortsätta för mer XP eller ska vi dra oss ur medan vi kan?

Om du dör blir nämligen din karaktär fångad i en slemkokong och lämnas på banan i väntan på räddning. Finns det kollegor kvar i gruppen kan de släpa ut dig till upphämtningsplatsen. Men om alla dör så innebär det att du måste köra om samma bana igen med en annan operatör för att rädda din kollega, plus att gruppen förlorar all insamlade erfarenhetspoäng. Tills karaktären är räddad räknas den också som saknad i strid och kommer vara obrukbar. En operatör som kommer hem grovt skadad kommer också få sitta på bänken till skadorna är läkta.

Du kan dock aldrig bli helt utan karaktärer. Skulle alla bli fångade eller skadade kommer en av dem automatiskt tillbaka, men då dras det också bort erfarenhetspoäng från den karaktären som straff. Detta gör att du som spelare måste tänka dig för. Är det värt att ta din högst levlade karaktär och offra dennes liv, eller ska du ta en med mindre erfarenhet? Ibland känns det lite som i Xcom på svårighetsgraden Ironman där alla soldaters liv spelade roll.

Egentligen är det inget fel på innehållet i Extraction. Det finns fyra olika regioner med tre banor vardera. Tillsammans med poolen av slumpade delmål bir det väldigt mycket variation på uppdragen. Likt Siege går det även att förstöra väggar och på så vis skapa sina egna vägar genom banorna om gruppen bär på rätt verktyg. Men banorna känns plattare och erbjuder varken byggnader med fler än två våningar eller möjligheten att fira sig ned efter fasaderna och ta sig in genom fönstren.

"Risk-and-revward"-momenten har sina poänger.

"Väldigt långt från vad ett Rainbow Six-spel bör vara"

Jag har testat att spela Extraction med kompisar och med andra spelare på nätet (det går även spela helt ensam i ett läge som heter "Lone wolf"). I båda fallen har jag haft rätt roligt, men samtidigt sitter jag hela tiden och funderar på varför spelet bär namnet Rainbow Six? Situationen påminner mig om Metroid Prime: Federation Force. Det är inte fel att förnya ett koncept, men liksom med Federation Force har Rainbow Six Extraction helt tappat bort sin identitet i alla aliens och konstigheter. Spelet har även en in-game-shop, men denna har knappt något innehåll nu under testningen. Det är därför oklart hur Ubisoft kommer utnyttja den i framtiden, vilket skapar en del frågetecken.

Rainbow Six Extraction har visserligen en del roligt att erbjuda vad gäller det rent spelmässiga, men det övergripande scenariot med ailens ligger så långt från seriens kärna att det blir en besvikelse. Det får spelet tappar en hel del. För mig känns det intetsägande och väldigt långt från vad ett Rainbow Six-spel bör vara.

Fotnot: Testat på Xbox Series X. Spelet släpps till Xbox, Playstation, pc och Stadia den 20/1.