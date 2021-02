Det mullrar och rör på sig borta hos de forna rollspelsshamanerna Bioware. I etern viskas det om en nystart efter kritiserade Andromeda – en tillbakagång till fornstora dagar, efter alla problem, alla företagspolitiska konflikter och allt mörker som omgivit looter-shotern Anthem. En officiell teaser släpptes ut på nätet i december förra året, med budskapet att nästa kaiptel är i görningen – med ”ett team veteraner” vid rodret.

"Hur ska man återuppväcka ett insomnat förtroende och börja bygga förväntningar?"

Men hur ska man återuppväcka ett insomnat förtroende och börja bygga förväntningar inför ett femte kapitel? Räcker det med att reboota gamla karaktärer från originalen, stoltsera med N7-loggan, olyckbådande reaper-ljud och en klassisk musikslinga? Kanske. Spelare är ombytliga, nostalgiska och ibland faktiskt snabbare att förlåta än vad man kan tro.

Fast det går att göra ännu mer. Det går även att gräva där man står, och samtidigt försöka få en helt ny generation spelare att se fram emot ett helt nytt Mass Effect.

Man kan också, lite symptomatiskt för vår tid, släppa en ambitiös omtagning på originaltrilogin.

När det i maj 2020 började ryktas om att EA godkänt en remaster av de tre första Mass Effect-spelen hade studion försökt få till en sådan under flera år. En av de förlösande faktorerna var att Casey Hudson (game director för originaltrilogin) var tillbaka på Bioware och hjälpte teamet att fokusera inför ytterligare en intern pitch. Hudson har sedan dess lämnat Bioware en andra gång, nu antagligen för gott.

Spelare hade kanske hellre sett en komplett remake av den hyllade sagan. En nyversion för 20-talet med allt vad det innebär av teknologiska framsteg och framflyttade gränser för vad som är möjligt. Men kanske det här kan vara tillräckligt? För rent krasst – att koda om trilogin i en senare version av Unreal-motorn skulle ta många år.

“Vi var tvungna att bestämma oss för om vi ville göra det här på två år eller fem – skulle spelen ens vara relevanta efter så lång tid?”

– Mac Walters, Bioware

Men nu är den alltså avtäckt – remastern som kanske aldrig kunde ha blivit en fullfjädrad remake. Mass Effect Legendary Edition kommer oavsett att slå an många strängar, hissas och dissas, hyllas och hamras. Det går inte att komma med en nyutgåva av en av spelhistorens mest älskade rymdoperor, utan att röra upp känslor.

Kolla in ett par jämförande screenshots här:

Inför det officiella avtäckandet fick FZ se en timlång presentation, ledd av ledartrion Mac Walters, Crystal McCord och Kevin Meek. Det var tydligt hur stolta de är över remastern, men jag fick också känslan, när jag läste mellan raderna, att ämnet remake kontra remaster diskuterats både en och två gånger på Bioware.

"Grafiken har genomgått en till synes rätt omfattande vårstädning."

Spelen startas nu via en gemensam launcher, och du kommer inte att kunna spela dem i sträck utan måste efter varje del gå via den. De rullar fortfarande i Unreal Engine 3-motorn, men grafiken, kanske främst i del ett, har genomgått en till synes rätt omfattande vårstädning. Karaktärsmodeller har polerats och okomprimerade texturer har lagts in, tillsammans med nya shaders och effekter. Ljussystemet är uppdaterat och de dynamiska skuggorna har “förbättrats”. Dessutom slänger sig utvecklarna med att volymetriska effekter och skärpedjup ska ge “a new level of immersion”. Men vissa saker var helt enkelt tvungna att förpassas till papperskorgen:

“Det handlar alltid om tid och pengar, att maximera ansträngning och effektivitet. En sak som ray tracing skulle kräva helt andra shaders i Unreal Engine 3. Istället lade vi till tech som screen space reflections, så att till exempel akvariet i kaptenens hytt nu har reflektioner.”

– Bioware

De rullande sekvenser vi fick se var visserligen stundtals imponerande, och en del områden såg verkligen omarbetade ut. Samtidigt var sändniningen en komprimerad 1080p-historia med allt vad det innebär. Hur det verkligen ser ut på en 4K-skärm vet vi nog inte förrän vid release. Karaktärer har hur som helst mer liv nu, inte minst ögonen har fått sig ett lyft. Animationer och läppsynk är fortfarande rätt stelt – även om mellansekvenserna och dialogerna var overkligt imponerande 2007 kan de inte komma i närheten av nutidens realistisk framtällningar.

Mest kärlek verkar det första spelet ha fått, något som verkligen behövdes. Teamet ville ha en mer enhetlig känsla:

“I synnerhet det första spelet hade en del problem med utdaterad grafik och för att vara krass, en hel del gamla buggar med karaktärer som försvann, roterade i mellansekvenser och sånt”

– Bioware

Ettan har också förärats helt nya gränssnitt som ska rimma med resten av serien, och “omfattande förbättringar till världsbygget, med fler detaljer”. Striderna och utforskandet har enlgit Bioware själva moderniserats – siktet ska vara bättre, såväl som din kontroll över teammedlemmar och hur de beter sig i världen. Makohanteringen och kameran har förbättrats. Inget av detta var dock direkt uppenbart under presentationen. En total genomspelning framöver får säga om det som utlovats finns på plats, och hur det fungerar rent konkret.

Varsågoda, ett gäng färska screenshots från remastern:

Vi fick också se karaktäreditiorn i rullning, och den var kanske det som imponerade minst. Det verkar som att ju närmare vi kommer detaljerna i världen, desto mer står tidens tand ut. Och vissa saker går inte att sminka över. Men man har i alla fall försökt. UI:n med vars hjälp du bygger din Shepard ser nu alltså likadan ut trilogin igenom. Man har “förbättrat och utökat hårvalen, smink och hudtoner”. Dessutom finns den ursprungliga Femshep nu tillgänglig som en default-karaktär i karaktärsgeneratorn, i samtliga titlar.

Mass Effect Legendary Edition kan bli den ultimata nostalgitrippen, eller en påminnelse om att 2007 är ren stenålder i spelsammanhang mätt. Om en ny generation N7-agenter i och med remastern kommer att groomas inför seriens förhoppningsvis storstilade comeback vet vi inte ännu. Och den stora frågan är om vi gamla Mass Effect-rävar kommer få tillbaka den där känslan av förundran – eller om vi med tiden har byggt upp en orimligt romatiserad bild, helt omöjlig för Bioware att leva upp till.

Legendary Edition släpps 14 maj till Xbox One, PS4 och PC (Steam/Origin). Framåtkompatibilitet med Xbox Series X och PlayStation 5.