Häromdagen släppte HBO en ny, längre trailer för den kommande tv-serien The Last of Us. Till tonerna av Hank Williams "Alone and forsaken" fick vi se korta glimtar av en svampinfekterad framtid där Joel, Ellie och de andra överlevarna har det rätt kämpigt.

En trailer är förstås för lite för att dra defintiva slutsatser, men den kan ju både väcka och sänka förhoppningar. Hur är dina förväntningar på tv-serien?

Och trailern: