Enligt källor är speljätten EA på väg att bli utköpta från börsen. Det är rikskapitalbolaget Silver Lake och Saudiska Pif som är beredd att lägga ut 50 miljarder dollar för EA. Detta skulle motsvara ungefär 470 miljarder svenska kronor och är mer än vad bolaget är börsnoterat för.

Om affären går igenom så skulle det innebära att EA blir privatägt. Enligt The Wall Street Journal skulle denna affär bli det största utköpet från börsen någonsin.

EA:s aktie rusade i värde i fredags och stannade på plus 14,9 procent. Detta innebär ett börsvärde på runda 49 miljarder dollar.

Enligt utsagor kan affären bli färdig redan nästa vecka.

