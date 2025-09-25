Metal Gear Solid Delta: Snake Eater släpptes för ungefär två veckor sedan (när detta skrivs). Spelet fick generellt bra kritik och hyllas som en bra remake av klassikern. När spelet utannonserades så lovades det en multiplayerder som inte fanns med i releasen. Nu har denna del fått ett releasedatum och det är i slutet av oktober.

Multiplayerdelen är en mix av kurragömma och PVP för tolv spelare där man ska hitta och döda varandra med hjälp av olika redskap på banan.

Fox Hunt patchas in i spelet den 30:e oktober.