Battlefield 6-betan nyligen har lett till kraftigt ökat intresse för för Battlefield 2042. Spelarantalet har ökat mångfalt efter en patch strax efter betaslutet (som belönar den som spelar med saker till fullversionen av Battlefield 6, vilket säkerligen bidrar).

Det här betyder att BF2042 just nu spelas av fler än jätten Call of Duty, rapporterar MP1st. Som mest har BF2042 haft 64 000 spelare på Steam det senaste dygnet, mot 55 000 för CoD. Siffrorna gäller enbart Steam-spelare, inte andra pc-tjänster som EA App eller Battle.net. Men "Call of Duty"-listningen innefattar dels flera olika hyfsat färska spel i serien, dels free to play-liret Warzone.

2042:s toppnotering på Steam är 107 000 spelare samtidigt, och CoD ligger på 491 000. Battlefield 6-betan klev som mest över 521 000, men den var öppen, det vill säga gratis.

Många av er här på FZ var nöjda med Battlefield 6-betan nyligen: drygt 60 procent gav den betyget 4. Spelet släpps till pc, PS5 och Xbox Series den 10 oktober. CoD-gänget kontrar med Black Ops 7 den 14 november. Vi får se vem som går vinnande ur den striden om spelarna.