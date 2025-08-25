Det har tidigare rapporterats om att andra spelutgivare gör vad de kan för att slippa släppas i samband med GTA VI, men nu visar det sig att "indiespelens GTA" också har samma effekt. En rad indiespel försenas från planerade datum tidigt i september, och det faktum att Hollow Knight: Silksong hux flux fick releasedatum den 5 september anges som direkta skäl.

Baby Steps skjuts fram ett par veckor till 23 september, och i trailern nedan ser vi (över)tydligt skälet till varför. Det kan bli trångt däromkring, då även Little Witch in the Woods ("Fick veta att Silksong släpps samma dag") släpps 15 september, Megabonk ("Försenas på grund av Silksong") 18 september och Cloverpit ("Silksong, LOL") den 26 september. Demonschool-studion kallar Silksong för just "indiespelens GTA". Spelet släpps nu 19 november. Aeterna Lucis-teamet går steget längre; till 2026. Man kände att Silksong inte skulle ge spelet den uppmärksamhet det förtjänar. Kotaku skriver att fenomenet fått ett namn: du har blivit "silksonged".

Stomp and the Sword of Miracles och Faeland är två andra spel som väjer undan för Silksong.

Hollow Knight: Silksong släpps alltså – till sist! – 5 september.