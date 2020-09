Om detta är ett tecken på att Konami börjat kvickna till ska vi låta vara osagt, men klart är att den anrika japanska utvecklaren haft den goda smaken att släppa en rad av sina största klassiker via GOG. Bland annat får vi en efterlängtad pc-comeback för de första Metal Gear Solid-spelen.

Givetvis är det inga kompletta samlingar men man måste ju börja någonstans.

Classic @Konami titles now on GOG! 💜#MetalGear, #MetalGearSolid & Metal Gear Solid 2 redefined the stealth genre – a must-play for any Metal Gear fan.



KONAMI Collector's Series: Castlevania & Contra, with 5 games, is a real treat for retro gamers!



👉 https://t.co/S5lDcZw3Vt pic.twitter.com/mflYc2s2uB