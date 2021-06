I år fyller FZ 25 år jämnt, och det är fler som firar ett kvartssekel i spelarnas tjänst.

Idag är det precis 25 år sedan Nintendo 64 släpptes i Japan. I Europa fick vi hålla på oss i ett drygt (jättedrygt!) halvår ytterligare innan det var vår tur. Playstation hade då redan skaffat sig ett rejält försprång, och detta släppte man aldrig ifrån sig – 102 miljoner kontra 32 miljoner N64:or.

Kritik fanns mot spelutbudet under N64:ns livstid, men det konsolen saknade i kvantitet tog den igen i kvalitet. Eller vad sägs om: Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Majora's Mask, Lylat Wars, Wave Race 64 och, icke att förglömma, Rares stadiga uppställning med Goldeneye 007, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, Donkey Kong 64 och Diddy Kong Racing. Tredjepartsstödet må ha varit skralt, men Nintendo och Rare höll fortet.

Vilka är dina käraste minnen av Nintendo 64? För visst var du ett "Nintendo 64 kid"?