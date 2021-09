Överenskommelser om exklusiviteter – fullständiga eller tidsbegränsade – är inte ovanliga i spelbranschen, men det är sällan vi vanliga döda får veta vilka summor som byter händer för att göra dem till verklighet. Ibland har vi dock tur, som när det under veckan upptäcktes att Fabien Rossini, som tidigare var utvecklingschef på Square Enix, delat med sig av lite väl mycket information på Linkedin.

Där listade han sin tidigare roll på företaget och nämnde att han bland annat "förhandlat fram flera överenskommelser, inklusive Tomb Raider-exklusiviteten på Xbox, värd $100 miljoner." Exklusiviteten ifråga var för Rise of the Tomb Raider, som släpptes tidsexklusivt till Xbox 360 och Xbox One i ett år. Rossini har sedan dess tagit bort informationen, men givetvis inte innan den hann skärmdumpas och läggas upp på Twitter.

Det är mycket pengar, men affären får fortfarande se sig slagen av Epics Borderlands 3-exklusivitet (och säkert en uppsjö andra exklusivitets-dealar vi inte är bekanta med), som kostade $146 miljoner och endast gällde i sex månader.