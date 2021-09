"Det släpps alldeles för många Castlevania-spel" var det längesedan någon sa. Men i natt, i samband med Nintendo Direct, släpptes Castlevania Advance Collection till pc, Playstation, Switch och Xbox. Därmed fick vi vi ett huj fyra nygamla Castlevania-spel att bita (blodsuga?) tag i.

Den som kan sin Castlevania-historia vet förstås att det bara släpptes tre spel i serien till Game Boy Advance. Mycket riktigt ingår Castlevania: Circle of the Moon (känt som Castlevania i Europa), Castlevania: Aria of Sorrow och Castlevania: Harmony of Dissonance i den fina samlingen.

Men det tar alltså inte slut där. Castlevania: Rondo of Blood släpptes exklusivt i Japan till Turbografx 1993, och fick en remake till SNES ett par år senare. Det är detta spel, Castlevania: Dracula X, som ingår i den nysläppta samlingen. Du kan välja fritt mellan japanska, amerikanska och europeiska versioner i kvartetten. Dessutom ingår nya spar- och rewind-funktioner.