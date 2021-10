Capcom har uttryckt att de vill att PC ska bli den framtida plattformen för spel. Detta enligt en artikel från Nikkei översatt av Bloomberg. Haruhiro Tsujimoto på Capcom säger att de satsar på att försäljningen mellan PC och konsoler ska vara 50/50 under 2022 eller 2023.

Vi har också sett att Capcom lagt in en större satsning mot PC under de senaste åren. Monster Hunter Rise som tidigare var Switch-exklusivt kommer nu till PC under 2022. Tidigare konsoltitlar som Resident Evil, Devil May Cry 5 och Monster Hunter World har också dykt upp på PC. DMC5 och de senaste RE-spelen hade dessutom release samtidigt på alla plattformar.

Gissningsvis är det försäljningen av dessa spel som gjort att Capcom skiftar fokus mot PC. Resident Evil 7 har sålt 9.8 miljoner kopior och Monster Hunter World har sålt 17.3 miljoner. Orsaken att spelen har sålt så bra kan nog vara att de varit multiplattformstitlar och att PC stått för en stor del av försäljningen. Det ryktas till och med att Monster Hunter World sålde bättre till PC i väst än på Playstation.