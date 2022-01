En av de tyngsta utannonseringarna på förra årets Game Awards var tveklöst Star Wars Eclipse från Quantic Dreams. Vi har hittills bara fått en förrenderad trailer och väldigt lite officiell info, men däremot en hel del rykten. Vi har till exempel hört att spelet redan lider av utvecklingsproblem och att det kanske inte släpps förrän tidigast 2025, men det har även kommit ut lite mer positiv info.

En individ som skvallrade om utannonseringen innan den skedde var Accountngt, och nu är han tillbaka för att dela med sig av fler påstådda uppgifter. Vi får bland annat veta att utvecklingen är uppdelad mellan utvecklarens studior i Montreal och Paris, där den förstnämnda jobbar med multiplayer, spelmekanik och bandesign, och den sistnämnda fokuserar på filmsekvenser, handling, bankonst och spelmotor.

Multiplayern ifråga sägs vara tävlingsinriktad, så räkna inte med någon co-op. Spelet ska dessutom erbjuda fler spelbara karaktärer än något annat Quantic Dream-spel, och handlingen sägs inte vara linjär.

Rent spelmekaniskt vankas det action-gameplay i samma anda som Star Wars Jedi: Fallen Order, och de sägs även ha hämtat inspiration från The Last of Us sett till blandningen av handling och gameplay. Utvecklingen ska ha börjat tidigt under 2021, men de sägs nu ha problem att anställa nytt folk.

Allt detta är givetvis bara rykten och ska därmed tas med en nypa salt – för att inte nämna att saker som stämmer idag kan komma att ändras under utvecklingens gång.