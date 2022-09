Sega och Ryu Ga Gotoku Studio frestar med att de kommer visa ett kort avsnitt från "Ryu Ga Gotoku TV" på Youtube den 8 september klockan 13:00. I sig inget revolutionerande, men i det finstilta kan vi läsa (tack, Wccftech): "Sneak peek trailer brought to you by the director".

Det bäddar för en första riktig glimt av Yakuza: Like a Dragon-uppföljaren vi faktiskt fick se skymta för ett litet tag sedan. Det är inte heller omöjligt att det är Ryu Ga Gotoku-gängets nya varumärke, som vi inte vet ett dyft om. Stalltipset är nog ändå "Yakuza 8", eller vad det nu än må heta.

Yakuza: Like a Dragon släpptes 2020 och i linje med seriens utgivningstakt borde det inom ett år eller två vara dags för en uppföljare. Att nya spelet också blir turordningsbaserat är något vi vet.