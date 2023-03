Det återstår två månader till releasen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vars föregångare Breath of the Wild är en av tidernas stora kritikersuccéer och en mångmiljonsäljare.

"...fyllt med gameplay som åstadkommer förändringar för spelvärlden"

12 maj åker vi, men trots release relativt snart vet vi oväntat lite om spelet. Nu hintar Zeldas starke man, Eiji Aonuma, om något omvälvande, ja, till och med världsomvälvande. För några dagar sedan utsåg Famitsu äventyret till det mest efterlängtade och i samband med utmärkelsen sa Aonuma att spelet är "fyllt med gameplay som åstadkommer förändringar för spelvärlden".

Detta i översättning av Genki. Mellan raderna låter det som om detta är Grejen™ med Tears of the Kingdom, då Aonuma strax innan lyfter det speciella med att Breath of the Wild: "friheten att gå vart du vill och göra vad du vill". Vad vi kan slå fast är att uppföljaren låter oss utforska Hyrule både på marken och på svävande himlakroppar. Det nya citatet hintar om fler överraskningar...

12 maj är det alltså release, och en dedikerad Nintendo Direct innan känns som en självklarhet.