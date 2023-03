Härom dagen bjöd Wizards of the Coast in till Dungeons & Dragons-stream för att avslöja vad som är på gång med koppling till det anrika varumärket. En av sakerna som visades upp var ett kommande DLC till Minecraft, som kort och gott kallas för Minecraft x D&D DLC.

Det rör sig om en kampanj med runt tio timmars speltid som passande nog börjar i en källare, där spelaren eller spelarna sitter framför sin dungeon master och får välja klass. Man kommer bland annat att kunna spela som barbar och magiker, och slåss mot monster som beholders, drakar och mindflayers på platser som Candlekeep och Icewind Dale.

På vägen kommer vi att gå upp i nivå, fixa ny utrustning och njuta av röstskådespeleriet. DLC:t kommer att bli tillgängligt att köpa till Bedrock Edition någon gång i vår.