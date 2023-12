Efter Breath of the Wild och Tears of the Kingdom känner många ett sug efter ett mer traditionellt Zelda. En som inte förstår varför är Zeldas ständige starke man, Eiji Aonuma. Han säger (tack, IGN) att gamla Zelda-titlar framstår som "begränsade" jämfört med nämnda Switch-duo.

Aonuma går så långt att han säger att spel du linjärt gör steg för steg tillhör gårdagens spel.

Spel där du behöver följa specifika steg för steg eller slutföra uppgifter i en väldigt bestämd ordning är typ en grej från det förgångna. Detta medan dagens spel är sådana som kan acceptera en spelares beslut och ge dem friheten att flexibelt fortsätta genom spelet.

Eiji Aonuma menar att folk har en tendens att sukta efter vad de inte har, en "gräset är grönare-mentalitet". Han förstår inte varför spelare skulle vilja gå tillbaka till något som "begränsar hur du spelar". Han förstår samtidigt att nostalgins kraft är stark.

Vi lär i alla fall inte få ett renodlat "Breath of the Wild 3". En uppföljare till en uppföljare antydde Aonuma i veckan förmodligen inte var något vi kommer att få se. Men det låter onekligen som att spelarens frihet att gå dit man vill och göra det man önskar kommer vara en viktig pusselbit.