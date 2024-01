En aning sena ur startgroparna kan vi konstatera att insamlingseventet Awesome Games Done Quick började i förrgår. Det är ett online-sänt event där folk speedrunnar spel, men där det övergripande målet är att samla pengar till kampen mot cancer. Sen kan det vara kul att titta på också, förstås.

Årets upplaga pågår den 14-21 januari. En lång rad spel kommer köras, en hel del av dem såna som väcker nostalgiska känslor. Några exempel: NES-Zelda, Monkey Island 1 mot Monkey Island 2, The Last Ninja, Splinter Cell: Chaos Theory, Elden Ring vs Sekiro. Och förstås publikfavoriten Skull Island: Rise of Kong.

I skrivande stund har knappt 290 000 dollar samlats in. Pengarna går till stiftelsen The Prevent Cancer Foundation.