Empire of the Ants är ett strategispel om jag personligen haft ögonen på under en längre tid, och inte bara på grund av mitt efternamn. Spelet har satsat på en riktigt läcker grafisk stil som siktar på det fotorealistiska, och världen ser väldigt inbjudande ut.

I skrivande stund har det ett betygssnitt på 79/100 på Opencritic, medan det på Steam är "Mestadels positivt", med 75 procent upptummar. Anledningen till att Steam-betyg har börjat rulla in är att köpare av Deluxe-utgåvan får börja lira tidigare än andra.

Man spelar som myran 103 683, som blir något av en ledare för stacken i dess strävan efter att försvara sig och utöka sina revir. Under resans gång får man uppgradera stacken för att få tillgång till nya enheter att skicka ut i strid, inklusive andra insekter.

Utöver singleplayer kan även upp till tre spelare mötas i strider online.