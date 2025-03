Warner Bros har precis släppt en ny trailer för nästa säsong av tv-serie-adaptionen av The Last of Us. Vi får återigen återvända till Joel Miller (Pedro Pascal) och Ellie (Bella Ramsey) och deras liv efter apokalypsen slagit till.

Nästa säsong kommer delvis bygga på den kontroversiella uppföljaren till spelet The Last of Us och vi kommer nu i tv-versionen få bekanta oss med den hatade Abby (Kaitlyn Dever). Dock så sägs det även att serien kommer utspela sig annorlunda än spelet så vi får se vad det har kokats ihop.

Säsong 2 har premiär den 13:e april.