Storsuccén Dave the Diver har inte bara lockat en hel del köpare, utan även fått andra varumärken att göra gästspel, som Godzilla och Dredge.

Senast i raden av gästspel blir Like a Dragon, vars DLC heter Ichiban's Holiday, där Ichiban Kasuga åker på semester till The Blue Hole. Väl där lyser dock avslappningen med sin frånvaro, och han tvingas istället ta itu med ett gäng skurkar som fångar delfiner. Det leder till en beat 'em up-bana (som tyvärr inte stödjer co-op) såväl som lite karaoke och besök av andra Like a Dragon-karaktärer.

Ichiban's Holiday släpps den 10 april och är därefter tillgängligt för köp i sex månader.