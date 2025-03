I år firar God of War tjugo år, men utan något nytt spel i sikte – eller? Det har remake/remaster-ryktats förut. Enligt branschkunniga Jeff Grubb är ett nytt spel på gång. Han kallar det för ett "sidostory-projekt" och det kommer ta oss tillbaka till seriens rötter: den grekiska mytologin.

Alla fortsätter fråga om detta, så jag har försökt ta reda på mer. Det är en grekisk God of War-grej som släpps i år, men det är inte en remaster-samling. Det är ett nytt sidostory-projekt.

Vad "sidostory" innebär är oklart. Lego God of War? Ett God of War med en annan hjälte? Vidare påstår Grubb på Bluesky att remaster-samlingen det ryktats om kan visas upp under "jubiléet". Exakt när som menas är oklart, då tjugoårsdagen inföll 22 mars. (Mer på Playstation-bloggen.) Andemeningen tycks hur som helst vara att något kring remaster-samligen kan ske.

Allt detta är förstås rykten – och ska tas för just detta.

I nuläget ser det tämligen tomt ut gällande nya releaser på PS5 under året (Death Stranding 2 och Ghost of Yōtei är undantag), så något kring God of War skulle säkerligen uppskattas hos många.