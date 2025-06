Spelsommarens stora shower är redan avbetade, men än släntrar det inte lite småslattar från diverse aktörer. Konami har till exempel meddelat att de vill bjuda in oss att närvara vid en show nu på torsdag.

Den äger rum klockan 15.00 den 12 juni och kommer att kretsa kring två av deras kommande spel: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (alltså remaken) och Silent Hill f – det svampiga Silent Hill-spel som utspelar sig i Japan, och som vi nyligen fick veta ska släppas den 25 september.

Men det är inte allt, för Konami frestar oss även med att de ska visa "mer" under den 37 minuter långa showen, utan att gå in närmare på vad det är. Ni ser showen via Youtube-inbäddningen ovan.