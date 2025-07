Under fjolårets världsmästerskap i Halo kom 343 Industries med ett par omvälvande nyheter: de bytte namn till Halo Studios och avslöjade att flera Halo-projekt var på gång i Unreal Engine 5.

I oktober, när det vankas mästerskap ännu en gång, lutar det åt att vi kommer att få se nästa Halo. Vi kommer i alla fall få mer info, och då vi fick en kort teknikdemo i fjol luktar det mer substans den här gången. I ett nyhetsinlägg nämner studion att det spekuleras kring när och var vi får fler detaljer om Halo-projekten. Dylika spekulationer är vanligtvis inte saker de kommenterar – men man gör ett undantag. Man tar vid på det som skedde i fjol i oktober.

Det är alltid kul att spekulera, men om du vill ha officiell info om vad Halo Studios har arbetat på vill du inte missa årets Halo World Championship. Vi hoppas verkligen att du hänger med oss till Seattle i oktober!

I fjol fick vi se den här teasern (nedan). Den är inte från ett specifikt spel utan snarare en teknisk demonstration av vad Halo Studios kan göra med Unreal Engine. Fortsättning följer... i oktober. Ett nytt spel? Remake? Något annat? All of the above? Vi får helt enkelt vänta och se.

24 oktober äger världsmästerskapen i Halo rum. Nästa år fyller serien 25.