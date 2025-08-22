Battlefield 6-abstinens råder efter två helgers betatestning, men inte värre än att vi orkar leta upp annat kul. Redaktionen blandar vilt: pixligt havsfiske och assymetriska mordförsök, nygammalt RTS och tarvlig matchmaking.

Hur ser dina helgplaner ut? Mot kommentarsfältet!

Mike Stranéus

Då det vankas flytttider och leva bland kartonger och annat får Switch 2:an bjuda på Lumines, Dave The Diver och kanske några ronder MvC2.

Fredrik Eriksson

Kaosläget är tillbaka i Dead by Daylight. Två mördare versus åtta överlevare. Glädje och stress!

Joakim Kilman

Tänkte kanske ta mig an Age of Mythology-remastern för jag har funderat lite extra på narrativ i strategispel på sistone, plus att det ska vara kasst väder och det vore trevligt att trösta sig med en solig gammal favorit från förr.

Jonas Vågström

Det blir nog några rundor Marvel Rivals, trots att deras match making-system är tarvligt dåligt. Sen hägrar backloggen. Tydligen har jag köpt Mafia: Definitive Edition så det kanske kan få rulla igång!

Tomas Helenius

Spelplanen är öppen! Kanske känna på Valheim med son, kanske bråka med kompisar i Automobilista 2, kanske röja mer i Donkey Kong Bonanza? Kanske alla – det är ju #spelhelg.

Johan Lorentzon

Ansluter mig till rymdmarinerna och pangar Aliens.

Jonny Myrén

Jag slog till på Star Wars Outlaws när det var på rea. Klart över förväntan och jag har riktigt kul med det.

Joel Olsson-Svanfeldt

Battlefield-abstinens råder. Jag kommer nog försöka lira lite olika spel i backloggen, och sedan ofrånkomligen att landa i Football Manager ändå. Fotbollssäsongen är igång igen!