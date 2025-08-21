Många, många tog chansen att spela Battlefield 6 under betorna nyligen, och det gav utvecklarna massor av feedback. Denna används för att justera saker och ting inför releasen i oktober, och på Reddit går utvecklarna igenom vad man tänker skruva på.

Rörelser ("movement") får sig en översyn. Inte oväntat med tanke på de många klagomålen på för högt tempo. Rörelserna kommer justeras "för att skapa en mer balanserad och traditionell Battlefield-upplevelse", heter det. Det åstadkoms genom att minska farten man får med sig från slide till hopp, genom att sänka hopphöjden och reducera effekten av flera hopp i rad, med mera. Med det hoppas man att hitta ett tempo som inte är för högt eller belönar oförutsägbara rörelser.

Brakaren nerfas

Vapnen får också en översyn. Hagelbrakaren har ansetts vara för kraftig, och följaktligen kommer det krävas att fler hagel träffar för att döda motståndren. Andra vapen justeras för att belöna dem som siktar noga istället för att ösa på med automateld.

Det andra stora klagomålet på betan gällde kartorna, där många efterlyste större kartor med strider som inte var fullt lika intensiva. Här upprepar man att fullstora kartor kommer finnas i fullversionen. Två stora kartor kommer testas i Battlefield Labs (nya Mirak Valley och en remake av BF3-kartan Operation Firestorm). Båda dessa har alla fordon.

Wakkaah streamade BF6-betan.

Fler detaljer, och lite andra ändringar som väntar, läser du om i utvecklarnas lägesrapport.

Battlefield 6 släpps till pc, PS5 och Xbox Series den 10 oktober. Det är inte känt om det planeras fler öppna betor eller testtillfällen innan dess.