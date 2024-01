Nästa vecka får vi se gameplay från Indiana Jones-spelet. Spelet som utvecklas av Wolfenstein-studion tillika vår svenska stolthet Machinegames. Vi vet i princip ingenting om spelet som bekräftades tidigt 2021 med en ytterst vag teaser. Snart får vi vad Indiana Jones-spelet är.

Kanske blir det ett Uncharted- och Tomb Raider-likt äventyr? Det vore ju en slags slutning av cirkeln, då dessa spel inspirerats av Indiana Jones-filmerna. Eller så spinner Machinegames vidare på sin fps-action. Also: Indiana Jones and the Fate of Atlantis är en odödlig klassiker. Får vi liknande kluriga pussel i nya spelet? Vem vet? Inte vi.

Men drömma och önska kan vi definitivt. Hur vill du att Indiana Jones-spelet ska bli?