Snart 40-åriga Ubisoft sitter på fler varumärken än de flesta. Några exempel: Rainbow Six, Rayman, The Division, Splinter Cell, Far Cry, Silent Hunter, Beyond Good & Evil, Ghost Recon, IL-2 Sturmovik, Prince of Persia, Mario + Rabbids, King Kong, South Park, Assassin's Creed. Plus många fler (kolla här).

Vissa serier lever och frodas, andra är i dvala. Om du bossade på Ubisoft och kunde besluta vilket deras nästa spel blir – vilket skulle det bli? Något av de ovan, något annat, eller kanske något helt nytt? Berätta i kommentarerna!