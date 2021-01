Prenumeranter på Playstation Plus kan se fram emot 2–3 "gratisspel" under januari månad. Alla prenumeranter kommer den 5 januari att få Playstation 4-versionerna av Shadow of the Tomb Raider och Greedfall, medan Playstation 5-ägare även kommer att få PS5-versionen av Maneater.

Shadow of the Tomb Raider är som bekant det sista i den moderna trilogin och fick en stabil trea i betyg av FZ:s Johan Olander när det begav sig, som bland annat hyllade den vrålsnygga grafiken och inkluderandet av babianer, men inte var lika lyrisk över de krystade mellansekvenserna och dess repetitiva gameplay.

Greedfall är i sin tur ett rollspel i AA-segmentet från franska Spiders som imponerar med sitt världsbyggande men faller på sina enformiga miljöer. Avslutningsvis är det högvis med mumsiga människor som står på menyn i hajrollspelet Maneater, där vi i ett skämtsamt dokumentärupplägg ska kämpa oss till toppen av näringskedjan.