Omtalade, utmanande och omtyckta Returnal är utvecklat av den Helsingfors-baserade studion Housemarque. Nu blir finnarna en av Sonys många förstapartsstudior. Detta efter att Playstation-bolaget köpt upp dem för en okänd summa.

Housemarque hamnade åter igen på mångas läppar efter releasen av Returnal, en roguelike-shooter i tredjeperson som landade på PS5, 30 april i år. I spelet följer vi en spanare som söker efter mystiska signaler och blir fångad i en sorts tidsloop. Spelet har hyllats för sin grafiska glans, sin svårighetsgrad och välintegrerade story. Men det har också kritiserats för en alltför oförlåtande save-funktion, och för buggar.

Studion har sedan tidigare gjort sig ett namn med andra PS-exklusiva spel som Resogun och Super Stardust HD. Medgrundaren Ilari Kuittinen uttal sig om uppköpet i på Playstation-bloggen:

"[Uppköpet] gives our studio a clear future and a stable opportunity to continue delivering on gameplay centric approaches, while still experimenting with new methods of narrative delivery and pushing the boundaries of this modern artform."

Lycka till under Sony-papraplyet, Housemarque!