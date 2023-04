Klockan 16.00 prick släpper Nintendo den sista trailern inför releasen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Du ser den cirka tre minuter långa filmen i spelaren ovan. Popcorntajm!

När Zelda-seriens starke man, Eiji Aonuma, för ett par veckor sedan demonstrerade 10 minuter rent gameplay från Tears of the Kingdom fälldes en del frustrerade tårar. En del menar att craftingen känns fel, medan andra tycker det är nästa logiska frihetskliv efter Breath of the Wild.

FZ har analyserat gameplay-demon och även samlat allt vi vet om Zelda: Tears of the Kingdom.

I och med den här trailern får vi förhoppningsvis lära oss ytterligare saker. Kanske om storyn? Eventuellt om dungeons? Mer crafting? 12 maj sker släpp och därmed återstår en månads väntan.