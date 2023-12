Det var hårt kritiserat på förhand, men frågan är om inte The Day Befores värsta tid är nu. Av drygt 18 000 Steam-tyckare ger 80 procent tummen ner för early access-releasen. Dum AI, tom värld och en buggfest är fokuspunkter för kritiken. "Dåligt spel, roliga buggar", skriver någon. "Det visade sig vara ett riktigt spel. Önskar på sätt och vis att det inte var så", skriver en annan.

Det ska sägas att detta är (jätte?)early access, men den stora öppna världen som utlovats tycks inte vara särskilt stor eller öppen. Dessutom var det inte alls särskilt länge sedan som utvecklaren Fntastic ändrade sig från 1.0 till early access. De har tagit bort flera gamla teasers.

Värre än kritiken (och en logisk följd) är att spelarna flyr The Day Before. Toppen på 38 104 vid release skvallrar om många nyfikna. Toppen under senaste dygnet stannar vid 7 690 och i skrivande stund är 2 642 inne. Trenden pekar definitivt neråt, om vi studerar Steamdb-kurvan.

Vid releasen postade entusiastiska Fntastic:

Efter fem år av blod, svett och tårar kan vi äntligen säga dessa ord: The Day Before är ute nu.

Och kanske är det redan ute i kylan?